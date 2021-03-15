В Новороссийске организована доследственная проверка причин гибели лоцмана

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировало предварительную проверку по факту смерти лоцмана. Устанавливаются возможные причины инцидента, который произошел накануне в Новороссийске, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, происшествие случилось в акватории морского порта Новороссийск 14 марта около 21:40. При пересадке с судна на катер в районе фарватерных буев акватории лоцман одного из судов, мужчина 1959 г. рождения, по неустановленным пока причинам упал в море. Пострадавшего удалось вытащить из воды, однако, несмотря на все проведенные командой реанимационные мероприятия, спасти его жизнь не удалось, лоцман скончался.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства происшествия. По итогам предварительной проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Логинова