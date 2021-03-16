Вернуть невозвратимое

17 марта 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит исковое заявление ООО «Строительная компания "Кубань"» к департаменту строительства и ГКУ Главное управление строительства Краснодарского края на сумму 888,5 млн руб. Убытки компании связаны с расторжением госконтракта, инициированным административным органом. Основная часть долга – это кредиты на сумму 815,5 млн руб. Эксперты отмечают, что шансов выиграть иск практически нет.

Арбитражный суд Краснодарского края 17 марта этого года рассмотрит иск ООО «Строительная компания "Кубань"» к департаменту строительства и ГКУ Главное управление строительства Краснодарского края на сумму 888,5 млн руб. Исковое заявление размещено на сайте краевого арбитражного суда.

Конкурсный управляющий ООО СК «Кубань» Анжела Саарян пояснила, что основанием задолженности является государственный контракт от 16 сентября 2013 года. «Убытки компании образовались вследствие расторжения госконтракта. Основная сумма - 815,5 млн руб.,- это остаток задолженности перед ОАО «Сбербанк», КБ Кубанский универсальный банк и перед ЗАО «Таманьнефтегаз». Кроме того, это долги по зарплате, оплата съемного жилья для рабочих и так далее»,- отметила Анжела Саарян.

Первое заявление компания-застройщик подала в 2018 году, сумма исковых требований тогда составляла 688,6 млн руб. После проведения бухгалтерской экспертизы и с учетом всех уточнений сумма составила 888,55 млн руб.

По данным СПАРК- Интерфакс, ООО «Строительная компания «Кубань» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С 2016 года компания показывает убытки. По итогам 2019 года чистый убыток составил 100,2 млн руб. при выручке в 1,36 млн руб. Бенефициаром и гендиректором фирмы является Алексей Алексеев.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, СК «Кубань» являлась застройщиком перинатального центра в Сочи. Сдать объект планировалось в 2016 году. В 2017 контрольно-счетная палата Краснодарского края выявила нарушения при строительстве центра и направила результаты проверки в правоохранительные органы. В мае 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Строительная компания „Кубань“» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Совокупный долг СК«Кубань» перед кредиторами составляет порядка 3 млрд руб. Общая стоимость имущественных активов банкрота, согласно проведенной инвентаризации, составляла 53,6 млн руб.

Кроме того, в мае 2019 года Центральный районный суд Сочи приговорил бывшего заместителя руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Андрея Хромых к трем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По информации регионального УФСБ, господин Хромых, чтобы скрыть приостановку строительства объекта, подписал два фиктивных акта о приемке работ по монтажу в центре1315 кв. м алюминиевых витражей с остеклением. Это причинило ущерб краевому бюджету в размере более 40 млн руб. А руководителей СК «Кубань» обвинили в мошенничестве за хищение бюджетных средств, выделенных на покупку медицинского оборудования.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, судебные споры между застройщиками и администрацией являются рутинными событиями. «Нередко представителям бизнеса даже удается выигрывать такие дела, например, в части изменения требований к облику зданий, согласований регламентов, сроков разрешения на строительство и прочие технические моменты. Но вот когда речь встает о компенсации имущественного ущерба, тем более крупного, то здесь шансы на победу у любого частного предприятия, включая строительный, резко сокращаются. В большинстве случаев арбитражные суды принимают сторону властей»,- сказал господин Емельянов. По его мнению, поскольку СК «Кубань» потеряла право на контракт вследствие уголовного дела, а сама компания является банкротом, (в настоящий момент находится в процессе распродажи имущества), то логично предположить, что иск против администрации — это часть стратегии по защите от кредиторов либо маневр для затягивания сроков взыскания. Эксперт считает, что шансов выиграть такой иск практически нет.

Елена Рыжкова