В горсуд Петербурга поступило дело под грифом «совершенно секретно»

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Грабовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение сведений, представляющих гостайну). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, материалы поступили в суд под грифом «совершенно секретно». Подробности дела не приводятся.

По данным «Медиазоны», Грабовский был сотрудником филиала петербургского центра геодезии. Ранее в Петербурге по этой же статье был заочно арестовал Антон Коломицын. ТАСС уточняет, что Коломицына обвинили в покупке советской военной карты, которая попала под категорию государственной тайны. Предположительно, карту ему продал Грабовский.