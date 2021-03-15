На реализацию нацпроектов в 2021 году в Сочи потратят 2,9 млрд рублей

Мероприятия в рамках национальных проектов «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», а также «Жилье и городская среда» в Сочи в текущем году привлекут финансирование более 2,9 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации курорта.

В 2021 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи будет отремонтировано 49 дорог на общую сумму 361 млн руб., 9 млн руб. выделят на покупку трех школьных автобусов.

На покупку оборудования для спортплощадки в Центральном районе Сочи в рамках проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» будет направлено более 2 млн руб. В рамках этого же нацпроекта строятся два дополнительных блока к детским садам, в 2022 запланировано организация еще четырех аналогичных пристроек.

Более 1 млрд руб. заложено на реализацию проекта «Жилье и городская среда» - строительство школы и детского сада на Северном склоне горы Бытха в рамках комплексного развития территории. Запланировано благоустройство общественных зон вдоль рек Мзымта и Сочи, 15 млн руб. будет направлено на реконструкцию лестниц, обустройство 21 детской, двух спортивных и двух совмещенных площадок в Центральном районе города.

Ольга Логинова