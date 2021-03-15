«Орелтекмаш» уменьшил выручку и прибыль в 2020 году

Одно из крупнейших военно-промышленных предприятий Орловской области ПАО «Орелтекмаш» (входит в корпорацию «Проект-техника») в 2020 году получил 54,45 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, незначительно снизив ее с 55,85 млн руб. по итогам 2019-го. Об этом сообщается в опубликованной компанией годовой бухгалтерской отчетности. Выручка снизилась до 1,32 млрд руб. в сравнении с 1,49 млрд руб. в 2019-м.

Выручка от реализации составила 1,32 млрд руб., немного увеличившись с 1,31 млрд руб. по итогам 2019 года. Себестоимость продаж продукции выросла до 962,88 млн руб. с 861,59 млн руб. Расходы на оплату труда при этом сократились до 225,11 млн руб. с 245,39 млн руб. в 2019-м.

Объем основных средств предприятия по итогу 2020 сократился до 81,8 млн руб. с 86,62 млн руб. в 2019-м. Задолженность по кредитам составила на 31 декабря 2020-го в сумме около 110 млн руб. без учета процентов.

Основными заказчиками компании являются силовые министерства и организации военно-промышленного комплекса, в связи с чем изменения курса обмена иностранных валют на деятельность и финансовое состояние на оказывают значимого влияния. В качестве региональных и страновых рисков можно назвать неритмичность спроса на продукцию, изношенность основных фондов, отток и старение профессиональных кадров, риск роста налогов»,— отмечается в пояснении к бухгалтерской отчетности

ПАО «Орелтекмаш», по собственным данным, производит для военно-промышленного комплекса РФ подвижные средства техобслуживания и ремонта, а также комплексы мобильной техники на базе кузовов-фургонов и фургонов специального назначения. По данным «СПАРК-Интерфакс», 58,5% компании контролируются через АО «Радон» топ-менеджментом корпорации «Проект-техника» в лице Шаваспа Калашяна (52,98%), Андрея Лопухина (21,21%) и Виктора Ухова (25,46%). Еще 20,9% ПАО — у Георгия Золотарева.

Сергей Калашников