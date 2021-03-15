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«Бронка Групп» отреставрирует здание бывшего «Голицын лофта»

Компания «Бронка Групп» приступает к реализации проекта реставрации здания на набережной реки Фонтанки, 20 в Петербурге. Завершить работы планируется осенью.

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках работ будут отреставрированы фасады особняка, выполнен ремонт мест общего пользования, усилены перекрытия. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия будет выполняться в соответствии с требованиями КГИОП. «Бронка Групп» планирует приспособить объект под креативное пространство. Концепция развития проекта дорабатывается.

Напомним, что креативное пространство «Голицын лофт» закрылось весной 2020 года.

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