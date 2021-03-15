«Россия никуда из ПАСЕ не выходит»

В Москве с визитом находится председатель ПАСЕ Хендрик Дамс. По итогам встреч со спикерами Госдумы Вячеславом Володиным и Совета федерации Валентиной Матвиненко было заявлено о готовности России к открытому диалогу с европейскими структурами. В официальных сообщениях полностью отсутствует вопрос об Алексее Навальном. Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ немедленно освободить оппозиционера из мест заключения, и Страсбург должен принять некие ответные меры. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ПАСЕ находится в очень сложном положении.



Сообщения официальных российских средств массовой информации наполнены позитивом. Визит председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы господина Хендрика Дамса проходит в весьма конструктивном ключе. Несмотря на попытки злопыхателей представить ситуацию в черном цвете, состоялся глубокий обмен мнениями, достигнуто понимание по многим острым вопросам. А таковыми являются, в частности, объединение усилий в борьбе с коронавирусом и согласие сторон бороться с двойными стандартами и цензурной в интернете. Речь идет о социальных сетях, в первую очередь Twitter и Facebook, которые чинят препятствия российским официальным ресурсам.

Кроме того, Вячеслав Володин предложил господину председателю прислать наблюдателей на Думские выборы, и коллега идею одобрил. Глава ПАСЕ встретился и с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, в процессе разговора также почти никакого негатива не прозвучало. Стороны готовы к диалогу, несмотря на попытки «темных сил» использовать ПАСЕ в своей антироссийской политике. Все это косвенно свидетельствует о том, что Россия никуда из Парламентской ассамблеи Совета Европы не выходит — собственно, это и есть главная тема визита в Россию господина Дамса. Российская Фемида не выполнила предписание коллег из ЕСПЧ и отказалась освободить Алексея Навального. Теперь, по идее, за это должны наступить некие санкции.

Теоретически Москве могут указать не дверь: сложно состоять в организации и не выполнять ее требований, даже если ты один из главных доноров ПАСЕ.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил взвесить все за и против от нахождения РФ в Совете Европы. Неприятно, когда великую державу периодически воспитывают. Однако МИД официально подтвердил готовность Москвы работать в Совете Европы, а все рассуждения о выходе назвал слухами. Возникают вопросы: спустит ли Страсбург дело Навального и, соответственно, нарушения прав человека, в которых обвиняют Москву, на тормозах или же все-таки решиться на некие жесткие меры? И готова ли Москва на какие-либо уступки в связи с этим?

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Пока просматривается следующая тактика: Кремль распахивает Европе свои объятия и шлет недвусмысленный сигнал — друзья, мы готовы вас спасти от коронавируса. Россия — это не только дешевый газ, но еще и вакцины. А у вас есть явные проблемы с пандемией — это официально признается. Давайте оставим разногласия, мы готовы сотрудничать. И заметно, что демократическая Европа в раздумьях. Действительно, несколько странно наказывать и даже осуждать страну, которая избавляет тебя от страшной напасти. Это и называется двойными стандартами, а то и беспринципностью.

Заявления о том, что демократия идет отдельно, а интересы ЕС — отдельно, звучат, мягко говоря, не очень убедительно. На сегодня это главная политическая интрига.

Но как бы то ни было, если Совет Европы проглотит «пилюлю» и никак не отреагирует на поведение партнера, это ставит под сомнение авторитет организации, а за ней и западные ценности в целом. Так что вопрос представляется очень тяжелым. Это по-своему и есть испытание на прочность. Да, непросто наказывать одну шестую часть суши, тем более если она готова тебя спасти в трудную минуту.