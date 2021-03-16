Экопроект по следам химоружия

В Курганской области началось создание экотехнопарка «Щучье» — комплекса по переработке отходов первого и второго классов опасности, в том числе батареек, ртутных ламп и сточных отходов предприятий. Объект разместится на территории бывшего завода по уничтожению химоружия, который передали для перепрофилирования в ведение Федерального экологического оператора (предприятие «Росатома»). Проект предусматривает создание замкнутого цикла переработки, исключающего захоронение отходов на объекте. Эксперты отмечают, что в стране нет такого объема промышленных отходов, чтобы загрузить мощности всех экотехнопарков, включая «Щучье», и сомневаются в экологической безопасности создаваемого предприятия.

В Курганской области приступили к созданию производственно-технического комплекса для переработки промышленных отходов первого и второго классов опасности — экотехнопарка «Щучье». Имущественный комплекс бывшего завода по уничтожению химического оружия передан в ведение предприятия госкорпорации «Росатом» — ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), которое займется перепрофилированием объекта, и стал его филиалом. Об этом сообщает правительство Курганской области. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

«Экотехнопарк “Щучье” уже сотрудничает со службами занятости и принимает сотрудников. По информации главного управления по труду и занятости населения Курганской области, с начала 2021 года на предприятие уже трудоустроены 60 человек из числа бывших сотрудников объекта по уничтожению химоружия. Пока производство не запущено, они занимаются обслуживанием имущественного комплекса. До конца года в экотехнопарке будет создано около 200 рабочих мест»,— сообщает правительство региона. Всего с учетом сопутствующих производств на новом предприятии планируется создать тысячу рабочих мест.

О создании экотехнопарка в Щучанском районе Курганской области в рамках федеральной программы «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности» национального проекта «Экология» стало известно в 2019 году. Тогда председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении инвестиций на создание четырех объектов для переработки отходов I–II классов опасности, к которым относятся в том числе гальванические элементы, градусники, ртутные и люминесцентные лампы, барометры, аккумуляторные батареи, токсичные и тяжелые металлы. Помимо Курганской области экотехнопарки к 2023 году должны появиться в России в Кировской области (поселок Марадыково), Саратовской области (Горны) и Удмуртии (Камбарка). Все они будут созданы на базах закрытых заводов по уничтожению химоружия, которые были закрыты. Объем инвестиций по каждому объекту составляет 5,1 млрд руб.

«Имущественный комплекс объекта “Щучье” представляет собой уникальную площадку, на которой расположено порядка 180 промышленных объектов, включая коммуникации, замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, мощные системы безопасности и многоуровневая система производственного экологического контроля и мониторинга. Эта инфраструктура будет модернизирована и усовершенствована под новую задачу — переработку промышленных отходов во вторичную товарную продукцию»,— сообщает пресс-служба ФЭО. По данным оператора, перерабатывать отходы будут тремя способами: физико-химическая обработка (для смесей неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот), демеркуризация (для ртутьсодержащих отходов) и высокотемпературное обезвреживание (для органических, смешанных и комбинированных отходов, сточных отходов предприятий). В ФЭО подчеркивают, что технологии будут замкнуты в единый производственный цикл: отходы от одних стадий будут являться сырьем для других, что позволяет исключить захоронение на объекте. Экотехнопарк будет перерабатывать отходы предприятий Курганской области и близлежащих регионов. Получившееся безопасное сырье — хлорид и сульфат аммония, ртуть, алюминий, медь, стекло — вернут в промышленный оборот. Проектная мощность «Щучьего» — около 50 тыс. отходов в год.

Проектная документация экотехнопарка получила положительные заключения общественной и государственной экологической экспертиз. В правительстве Курганской области считают, что создание объекта позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе. «Контроль состояния окружающей среды в ходе работы экотехнопарка будет идти по 149 показателям. Будет осуществляться мониторинг состояния атмосферного воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, донных отложений. Все данные будут публиковать на сайте ФЭО и на табло на проходной предприятия. На объекте предусмотрены замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения, что полностью исключает возможность сброса загрязняющих веществ в окружающую среду. Перевозка отходов I и II классов на объект будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными российским законодательством. Транспортные средства оснастят аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС»,— сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководитель курганского регионального отделения Российского экологического общества Роман Сергеечев положительно оценил проект. «Популяризация идеи экономической ценности отходов как вторсырья сегодня просто необходима, как и наглядный пример ее успешной реализации. Хочется подчеркнуть открытость госкорпорации “Росатом” и руководства экотехнопарка к диалогу с органами власти, общественными организациями и гражданами. Ведется серьезная просветительская и образовательная работа, основанная на наглядности и направленная на понимание каждой стадии процесса переработки»,— сообщил господин Сергеечев. По его словам, организация прорабатывает с «Росатомом» вопросы непрерывного мониторинга объекта и информировании о его деятельности.

Член совета межрегиональной общественной организации «Союз “За химическую безопасность”» Дмитрий Левашов считает, что в стране нет такого количества промышленных отходов для переработки в экотехнопарках. «У нас в России нет столько тех же самых ртутьсодержащих отходов, чтобы их так обезвреживать. У нас уже существуют 92 предприятия, которые занимаются переработкой этого вида отходов. Есть компании, которые занимаются обезвреживанием гальваношламов и других видов отходов. Если бы у нас не было частных и государственных предприятий, то, наверное, я бы сказал: “Давайте, давайте”. На самом деле, у нас все не так, как рисует корпорация, финансово заинтересованная в том, чтобы под себя подмять все потоки»,— говорит эксперт. По его словам, в России проблема не в том, что нет рынка переработки промышленных отходов, а в отсутствии государственного надзора, когда контролирующие ведомства принимают без проверки «нарисованные псевдоутилизаторами» акты об утилизации. По поводу экологической безопасности объекта Дмитрий Левашов выразил спексис. «К сожалению, я исхожу их практики. На всех предприятиях прописан производственный экологический контроль, есть жесткие обязательства, но попробуйте получить результаты этого мониторинга, вы их не получите без альтернативных исследований. Контроль проводит само предприятие, нарисовать на сайте можно что угодно, протоколы там не вывешивают. По экомониторингу в санзоне то же самое. На бумаге показатели могут быть, какими угодно замечательными. “Росатом” — это госкорпорация, причем одна из самых закрытых»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова