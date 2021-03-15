В Сочи пансионат «Белые ночи» выставили на продажу за 1,3 млрд рублей

Пансионат «Белые ночи», расположенный в Лазаревском районе города-курорта Сочи, был выставлен на продажу за 1,3 млрд руб. Согласно объявлению, размещенному на сервисе «Авито», в стоимость сделки входит 20-этажное здание пансионата на 252 номера, собственная территория 10 га, семь из которых отведено под субтропический Ботанический сад Кубани, лечебный пляж длиной 125 м, площадью 600 кв.м., спортивные и оздоровительные сооружения. Здание санатория было построено в 1988 году, по результатам официальной сертификации средству размещения была присвоена категория «3 звезды».

Пансионат находится на балансе АО «Санаторий «Белые ночи», единственным акционером и владельцем 100% акций которого является ПАО «Кировский завод». Согласно данным «Спарк-Интерфакс», по состоянию на конец 2019 года АО «Санаторий «Белые ночи» потерял 19 млн руб., чистые активы компании уменьшились на 126,6 млн руб., в настоящий момент акционерное общество не имеет собственного капитала.

Ольга Логинова