Генплан развития федеральной территории «Сириус» будет готов в сентябре 2021 года

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой обсудил планы развития первой в России федеральной территории «Сириус», сообщает сайт президента РФ. Госпожа Шмелева сообщила, что к сентябрю генеральный план развития федеральной территории должен быть закончен, в ближайшее время начнется его обсуждение с населением «Сириуса».

В план развития федеральной территории вошли создание спортивного кластера, центра искусств, школы, IT-колледжа и медицинского центра. Большинство проектов, которые представила президенту Елена Шмелева, будут развиваться в модели государственно-частного партнерства. Этот механизм заложен в законе о создании федеральной территории «Сириус», и основным отличием территории будет возможность использования специального правового режима, подчеркнула руководитель фонда «Талант и успех».

Анна Перова, Краснодар