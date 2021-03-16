Свой отдых к деньгам ближе

Выросшие издержки отельеров и собственников курортной недвижимости привели к увеличению стоимости размещения в гостиницах и частных апартаментах Крыма и Краснодарского края на 14-15%. Но потенциальных туристов это пока не пугает: благодаря отложенному спросу бронирование летнего отдыха внутри страны идет намного активнее, чем в докризисном 2019 году. Дальнейший рост цен будет зависеть от спроса на отдых в зарубежных странах, куда россияне пока опасаются ездить из-за коронавируса.



Краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма на летний период за год подорожала на 14%, до 3,1 тыс. руб. за ночь, Краснодарского края — на 15%, до 2,9 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Суточно.ру», сравнившего ранние бронирования на лето пользователей за сентябрь 2020 года — февраль 2021 года с тем же периодом годом ранее. Рост цен заметили и другие участники рыка. Так, в TVIL.ru указывают, что средняя стоимость размещения в Крыму летом выросла за год на 16%, до 3,3 тыс. руб. за ночь, в Краснодарском крае — на 11%, до 2,6 тыс. руб.

По данным аналитиков, размещение в Крыму в этом году на 25% дороже, чем в Краснодарском крае, в то время как годом ранее разница составляла 18%.

Рост стоимости размещения в Крыму заметен и в гостиничном сегменте. По оценкам Ostrovok.ru, сейчас туристы бронируют на лето гостиницы в Алуште в среднем за 5,5 тыс. руб. в сутки — это на 25% выше, чем в 2020 году. В Севастополе чек вырос на 20%, до 3,6 тыс. руб., в Ялте — на 15%, до 5,7 тыс. руб. По данным Ostrovok.ru, стоимость размещения в Сочи и Анапе при этом соответствует уровню прошлого года — 3,8 тыс. руб. и 3,5 тыс. руб. за ночь соответственно. В Геленджике стоимость бронирования снизилась на 4%, до 3,1 тыс. руб.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова констатирует, что тарифы выросли в среднем на 10%. По ее словам, это связано с увеличением издержек: заметно выросла стоимость продуктов питания и дополнительных услуг, появилась необходимость проиндексировать зарплаты персонала. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин тоже заметил рост цен на размещение в Крыму. Но он сомневается, что за год средние показатели могут вырасти больше чем на 12-14%. «Иначе это приведет к падению спроса», — констатирует эксперт.

Сейчас, по его словам, бронирования идут достаточно активно: из-за отложенного спроса в Крыму они на 35% опережают уровень докризисного 2019 года, в Краснодарском крае — на 18%.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов считает, что летом этого года цены на проживание в качественных отелях Краснодарского края будут примерно соответствовать значениям 2020 года.

В Крыму самый дорогой с точки зрения размещения курорт — Форос, где, по данным «Суточно.ру», аренда жилья обойдется в 4,1 тыс. руб. за ночь. На втором месте — Новый Свет (3,95 тыс. руб.), на третьем — Орджоникидзе (3,6 тыс. руб.). Самый доступный вариант пока — Судак, где среднюю стоимость брони оценивают в 2,5 тыс. руб. В Краснодарском крае, по оценкам сервиса, дороже всего стоит размещение в Сочи (3,3 тыс. руб. за ночь), меньше всего — в Ейске (2,3 тыс. руб.). Хотя в TVIL.ru отмечают, что собственники жилья на российских курортах пока скорее занимают выжидательную позицию: дальнейшая динамика цен будет зависеть от того, будут ли летом туристы активно ездить на курорты Турции и Египта.

О стоимости отдыха в этих странах пока однозначно судить сложно: в Ostrovok.ru отмечают, что россияне осторожны с бронированием зарубежных направлений. На этом фоне средняя стоимость для самостоятельных бронирований остается достаточно низкой. «Если два года назад летом в Турции за номер в пятизвездной гостинице в среднем платили 18,1 тыс. руб. за ночь, то сейчас — 11,5 тыс. руб.», — говорит руководитель гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш. Для организованных туристов, по данным TEZ TOUR, цены в абсолютном большинстве турецких отелей выросли из-за девальвации рубля и лиры. При этом в компании ждут снижения стоимости размещения ближе к началу массового туристического сезона.

Александра Мерцалова