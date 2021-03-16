В ставропольском чиновнике заподозрили взяточника

На Ставрополье следственными органами задержан заместитель председателя краевого правительства Александр Золотарев, курировавший вопросы привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор экономики края. Следствие подозревает чиновника в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в сговоре с экс-министром строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким, в отношении которого возбуждено уже семь уголовных дел. В пятницу поздно ночью господин Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя «при попытке скрыться». Как сообщили “Ъ” в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю, Промышленный районный суд Ставрополя в воскресенье удовлетворил ходатайство об аресте зампреда. Он арестован на два месяца.



Высокопоставленному чиновнику вменяется в вину три эпизода получения взяток при строительстве в крае крупных объектов. Согласно материалам уголовного дела Александр Золотарев в декабре 2017 года вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил взятку в размере 2,5 млн руб. Деньги передавались представителем акционерного общества «Гипроздрав» «за покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе».

В 2018 году, действуя уже по «отлаженной схеме», Александр Золотарев и Алексей Когарлыцкий получили от той же компании взятку в размере свыше 15,5 млн руб.

Деньги предназначались вновь за «покровительство» при строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

В 2019 году оба фигуранта вновь получили взятку от представителя «Гипроздрава» в размере более 45 млн руб. за «помощь» при реализации госконтракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. Согласно данным «Картотеки.ру», стоимость объекта составила 108 млн руб., компания была допущена к участию в конкурсе, но в итоге конкурс был признан несостоявшимся из-за того, что «только одна заявка признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации».

Как сообщила “Ъ” официальный представитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, после того как чиновник был задержан следственными органами в аэропорту Ставрополя, следствие обратилось в суд с ходатайством о взятии Александра Золотарева под стражу; и в воскресенье Промышленный районный суд Ставрополя его удовлетворил, арестовав господина Золотарева на два месяца. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Экс-министр строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий, еще один фигурант уголовного дела, которое расследуется в настоящий момент в отношении зампреда правительства Ставрополья, был задержан следствием еще в ноябре 2019 года. Его подозревали в том, что с декабря 2017-го по март 2018 года он подписал несколько справок «о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта “Легкоатлетический манеж”» и об оплате работ и строительных материалов, «монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена». Тем самым он, по данным следствия, нанес государству ущерб в сумме более 14 млн руб. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ). В ходе следствия были вскрыты еще несколько эпизодов противоправной деятельности господина Когарлыцкого, в отношении него в настоящий момент расследуется уже семь уголовных дел.

Александр Золотарев работает в правительстве Ставропольского края с октября 2015 года. Как следует из его официальной биографии, размещенной на сайте правительства края, после окончания Томского политехнического института он получил специальность горного инженера. Работал оператором по исследованию скважин ОАО «Ноябрьскнефтегаз» Суторминского управления буровых работ. Получив вторую специальность — экономиста, господин Золотарев еще около 20 лет проработал в банковском секторе, «пройдя ступени от специалиста I категории ЗАО “Ноябрьский городской банк” до председателя Северо-Восточного банка ОАО “Сбербанк России”, а затем председателя Северо-Кавказского банка ОАО “Сбербанк России”». В правительство края он перешел за несколько месяцев до реорганизации Северо-Кавказского подразделения Сбербанка. Представляя нового заместителя на планерке правительства, глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что экс-банкир будет курировать работу кредитных организаций, фондовых и товарных бирж, а также займется развитием рынка ценных бумаг.

В конце декабря 2020 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете у господина Золотарева. Однако на первой же январской пресс-конференции глава края опроверг слухи о возможной отставке своего заместителя, объяснив действия силовиков тем, что господин Золотарев участвует в следственных мероприятиях «в рамках дела».

Александра Ларинцева, Пятигорск