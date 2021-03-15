«Финрынок должен обрести баланс»

Центробанк может впервые за два года поднять ключевую ставку. Источники Bloomberg утверждают, что регулятор хочет увеличить показатель до 5,5% или даже до 6% к концу года. Повышение ставки также прогнозируют Morgan Stanley и Citigroup. Инвестбанки отмечают, что на такие меры ЦБ может пойти из-за ускорения роста цен. При этом экономисты, опрошенные Bloomberg, сомневаются, что ставку повысят на ближайшем заседании регулятора 19 март. Почему? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

— О чем говорят сообщения по поводу ключевой ставки?

— Очень любопытная ситуация на самом деле. В Sberbank CIB также говорят, что на заседании ЦБ поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Если мы возьмем комментарии прошлой недели, то они были, как всегда, осторожными, хотя Эльвира Набиуллина высказывала беспокойство растущей инфляцией. Но основная концепция Центрального банка до сегодняшнего дня была такой: пиковая инфляция к концу марта может дойти до 6%, а потом будет весь год снижаться, и к концу года опустится до уровня 4-4,25%. И регулятор как раз вписывается в эту картину мира со ставкой 4,25%. Возможно какое-то коррекционное повышение на 0,25% — до 4,5%, тогда, собственно говоря, будет баланс.

Явно идет намек, что в ЦБ обсуждают радикальные меры, и значит, прежний сценарий нерабочий, и нужен совершенно другой.

То есть инфляция не вернется к уровню 4%, если они обсуждают возможность повышения ставки до 6%. Проблема заключается в том, что им необходимо сделать ставку положительной, чтобы финансовый рынок обрел определенный баланс, присутствовал спрос на облигации, и рубль поддерживался carry trade.

— Когда мы говорим про положительную ставку, имеется в виду соотношение ключевой ставки с потребительской инфляцией?

— Да, ключевая должна быть выше. Когда у нас идет дивергенция, ставка ниже инфляции, то здесь возникает очень много рисков. Все уже обратили внимание, что цены на нефть выросли на 40% с начала года, а рубль находится на месте, никак не реагирует. Это как раз результат действий Центрального банка: ставка ниже уровня инфляции, и бюджетное правило работают не в пользу российской валюты. Но если нефть упадет, а дивергенция между ставками сохранится, то здесь может возникнуть очень серьезная угроза, что и рубль будет резко девальвирован, соответственно, усилится инфляционное давление, и тогда ЦБ получит не 6%, а 8%. И понятно, что если Центральный банк, как прогнозируют в Сбербанке, начнет повышать ключевую ставку, то это будет шокирующим движением.

— В конце прошлого года та же Эльвира Набиуллина анонсировала возможность того, что в 2021-м могут начаться три шага по направлению к тем самым искомым 5-6% ключевой ставки, о которой, в общем-то, сейчас говорят источники.

— На последнем заседании они стали говорить о нейтральном уровне, куда нужно двинуть процентную ставку. Но здесь вопрос еще и в позиции Минфина, других ведомств, ответственных за нашу экономическую и монетарную политику. Минфин только-только начал говорить, что план заимствований будут уменьшать, потому что цены на нефть это позволяют сделать. Но если ставку повышать, план заимствований придется опять увеличивать, на рынке размещать больше облигаций, потому что вырастет обслуживание госдолга, соответственно, высокая ключевая ставка влияет на все остальные — по ипотеке, другим кредитам. И тут уже вопрос социально-политического характера: а что будет с темпами роста, что будет с обслуживанием населением своих кредитных обязательств? Это такая достаточно сложная проблема.

— То есть правительство выступает таким сдерживающим фактором на пути повышения?

— Я думаю, на ЦБ оно давит очень сильно. Чисто монетарно нужно увеличивать ставку, делать ее выше инфляции, но это сделать сложно и опасно, потому что мы только-только начали выходить из периода пандемии. Но если не делать этого, то здесь образуется очень много неизвестных в связи с тем, как инфляция будет раскручиваться, потому что здесь участвуют различные факторы — и российский, и глобальный. Мы зависим от цен на нефть, на строительные материалы, тут формируются цены на мировом рынке на древесину, арматуру.

Мы должны пресекать увеличение стоимости, особенно на продовольствие, потому что иначе социальные последствия будут негативными.

Активно здесь действовать может только Центральный банк. Но, с другой стороны, это сразу будет негативно влиять на экономический рост. Скорее всего, уже в скором времени в ЦБ примут какое-то решение. Но если этого не сделают, тогда вопрос будет звучать несколько иначе. Та информация, которую мы сегодня получили, — это сигнал о том, что регулятор имеет свою позицию, но есть другие игроки, которые не позволяют ему сделать так, как они думают.

Беседовал Рамаз Чиаурели