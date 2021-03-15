КПРФ проведет 17 марта в Ярославле согласованный митинг

В среду, 17 марта в Ярославле состоится санкционированный митинг, посвященный 30-летию со дня Всесоюзного референдума о сохранении СССР, сообщил на свой странице в facebook секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев. Он отметил, что мероприятие согласовано и состоится в 17:30 в сквере возле Пятницкого съезда.

По словам Александра Воробьева, региональное отделение КПРФ подавало заявку на проведение митинга на площади Мира. Данное место в мэрии не согласовали, сообщив, что в указанное время эта территория уже занята другим мероприятием.

«Нам предложили провести митинг в сквере, мы согласились. Власть проступает, как хочет. Митинг 23 февраля с заявленными 49 людьми не согласовали. Митинг 17 марта с точно таким же количеством заявленных людей - согласовали. Главное, что мы переломили эту тенденцию запретов на проведение подобных мероприятий»,— отметил господин Воробьев, уточнив, что кроме основной темы мероприятия, на митинге будут говорить о необходимости нормального правосудия, о проблемах образования и здравоохранения.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что заявка на проведение митинга 23 февраля в Ярославле партией КПРФ была отклонена, в связи с коронавирусными ограничениями. Александр Воробьев подал апелляцию в Кировский районный суд, который оставил без изменения решение об отказе в проведении митинга. 23 февраля, несмотря на отказ, в Ярославле на площади Труда ярославские коммунисты провели несанкционированный митинг.

Дарья Сабаева