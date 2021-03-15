На обновление Петровской набережной в Воронеже потратят 180 млн рублей

Из бюджета Воронежской области на 2021 год будет дополнительно выделено более 375 млн руб. на улучшение городской среды, в том числе 180 млн руб. — на благоустройство Петровской набережной в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики.

Соответствующие корректировки в расходную часть бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов уже внесены, уточнили в департаменте.

Помимо набережной в областном центре, финансирование направят на благоустройство еще четырех общественных пространств в регионе. За 30 млн руб. будет обновлена улица Калинина в райцентре Верхняя Хава. 43 млн руб. будет направлено на благоустройство центральной улицы Ленина в Острогожске. За 10 млн руб. обновят Центральную площадь перед зданием администрации в селе Пески Поворинского района, еще 15 млн руб. запланировано на благоустройство сквера на улице Аэродромной в Борисоглебске.

Кроме того, 52,7 млн руб. запланированы на завершение работ в парке «Орленок» в Воронеже, 45 млн руб. — на ремонт восьми дворовых территорий в закрытом военном городке Воронеж-45 в Грибановском районе.

Как сообщил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин, в 2020 году на благоустройство дворов и общественных территорий в Воронежской области из бюджета было направлено 838 млн руб. В 2021 году, с учетом этих дополнительных средств, финансирование достигнет 1 млрд руб. Всего в 2021 году в Воронежской области планируется обновить 21 общественное пространство в областном центре и 17 в муниципалитетах, а также 133 двора.

Сергей Калашников