В своем ежегодном докладе, который будет представлен заксобранию Свердловской области во вторник, детский омбудсмен Игорь Мороков целый блок посвятил анализу качества дистанционного образования во время пандемии. Он остался недоволен тем, что учителям и ученикам не хватило компьютеров и навыков в их использовании. Родители пожаловались на ухудшение здоровья детей и необходимость самостоятельно обучать их. Сами школьники, наоборот, предложили создать дистанционный класс.



Доклад о деятельности детского обмудсмена в 2020 году (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”) Игорь Мороков представит на заседании заксобрания Свердловской области 16 марта. В нем он отметил, что из-за пандемии коронавируса в образовательной системе региона возникли проблемы, которые негативно повлияли на качество обучения и воспитательного процесса школьников. В частности, на первых этапах ни система образования, ни учителя, ни дети с родителями не были готовы к массовому переходу на дистант.

«Право на получение образования ограничивалось наличием компьютеров или иных технических средств. Таким образом, нарушался принцип всеобщей доступности образования — семьи с более высоким уровнем дохода и возможностью обеспечения детей электронными устройствами оказались в более выгодном положении. Также большую роль сыграло наличие устойчивого интернет-сигнала, что является проблемой для некоторых удаленных территорий области»,— рассказал в докладе господин Мороков. Он напомнил, что свердловское министерство образования и молодежной политики предоставило школьникам более 12 тыс. гаджетов и 11 сим-карт с безлимитным интернетом, а также 400 модемов с безлимитным интернетом для учителей. Однако, по мнению детского омбудсмена, это не решило проблему: «Семьям выдавали по одному ноутбуку и одной сим-карте, несмотря на то, что у родителей могло быть трое и более детей».

Еще одной проблемой, считает Игорь Мороков, стало неумение некоторых учителей, родителей и детей пользоваться компьютерными программами, так как обычно они использовали гаджеты для «определенных целей или игр». «Проблемой стало качество работы образовательных онлайн-сервисов. Рекомендованные платформы не всегда справлялись с наплывом посетителей, а в школах возникала путаница — даже в одном классе учителя по разным предметам выбирали разные платформы»,— подчеркнул он. Господина Морокова также обеспокоила кибербезопасность, так как использование Zoom «может повлечь утечку личных данных».

Впервые в докладе детского омбудсмена были представлены мнения самих школьников. Так, некоторые подростки пожаловались на отсутствие «универсальных» старших классов в школах: «Они есть в больших школах. Зачастую и дети, и родители после окончания девятого класса и отказа в приеме в десятый начинают бегать по колледжам в поиске специальности, не задумываясь, нравится ли эта профессия, и будут ли дети работать в этой сфере. Главное, что ребенок продолжит учиться».

Среди волнующих детей тем также есть некачественно организованная деятельность групп продленного дня в начальных школах и отсутствие возможности самостоятельного выбора формата обучения. «Многим моим сверстникам 15–17 лет понравилось дистанционное обучение, они бы хотели учиться в таком режиме. Можно набрать один класс восьмиклассников из двух–трех школ, разработать единую учебную платформу, на которой обученные учителя будут вести вебинары»,— представлено в докладе мнение школьника.

Игорь Мороков полагает, что региональным властям необходимо предпринимать все возможные методы для того, чтобы дети продолжали получать знания в формате очного обучения, посещая образовательные учреждения, и только при острой необходимости переводились на дистанционные формы.

По мнению родителей, образовательная система региона недостаточно хорошо справилась с организацией дистанционного обучения. «Дистант плох отсутствием движения, высокой нагрузкой на глаза и позвоночник, что приводит к ухудшению зрения и искривлению позвоночника»,— рассказала “Ъ-Урал” мама восьмиклассницы гимназии №9 в Екатеринбурге. Мама еще одного восьмиклассника екатеринбургской школы №18 отметила, что обучение онлайн негативно влияет на усвояемость материала: «В восьмом классе только началась химия, но к концу третьей четверти ученик осознает, что ничего не понимает из-за дистанта. Учитель не смог начать предмет так, чтобы дети поняли его. Результат — репетитор».

Некоторые родители учеников муниципальных школ были недовольны отсутствием онлайн-обучения во время первой волны пандемии и полным переводом детей на самостоятельное обучение. «В четвертой четверти 2020 года мы самостоятельно обучали ребенка. Учитель давал тему и список домашнего задания, мы, приходя с работы, самостоятельно во всем разбирались, затем делали с ребенком и классную работу, и домашнюю. Хотя все это должно было быть организованно дистанционно, через компьютер или мессенджеры»,— рассказала мама шестиклассника из школы имени А.Н. Арапова в поселке Верх-Нейвинский. По ее мнению, дети в таком возрасте еще неспособны обучаться без контроля, самостоятельно на дому. «Сейчас по субботам ученики подключаются к программе, слушают учителей по видеоурокам и занимаются эффективнее»,— добавила она.

Учителя также имеют двоякое мнение по поводу качества организованного в 2020 году дистанционного обучения. Директор школы №1 в Арамили Оксана Пинигина в разговоре с “Ъ-Урал”, отметила, что с переходом на новый формат обучения значительно возросла нагрузка на учителей и учеников, а также выявилось отсутствие опыта применения дистанта. «Всю школу переводить на цифру нельзя, особенно коррекционные классы, где дети ситуативные, то есть им надо все показывать на личном примере. Если по ситуации, временно, то дистант использовать можно. Он особенно продуктивен в случае с болезненными детьми, которые часто простужаются»,— добавила директор.

Анастасия Реутова