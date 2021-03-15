Суд обязал руководство рынка «Классик» в Ростове устранить нарушения противопожарной безопасности

В Ростове суд обязал руководство рынка «Классик» ликвидировать нарушения противопожарной безопасности, которые были выявлены в ходе прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным надзорного ведомства, работа на территории ООО «ПКФ Классик» нарушены правила эксплуатации электроустановок потребителей, содержания энергетического комплекса и соблюдения предельных допустимых параметров его использования, ведения реестра продавцов. Также на рынке не исполнялись требования к организации пожарных разрывов, проездов, этажности, размещению противопожарных барьеров, на торговых точках не было противопожарных сигнализаций, не поддерживались требования к управлению эвакуацией людей и пожаротушению.

Отмечается, что суд оштрафовал лиц, виновных в допущенных нарушениях, на общую сумму более 300 тыс. руб. по ч. 2 ст. 6.3, 9.11, 14.8, 14.34, 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Напомним, рынок «Классик», расположенный под Ростовом-на-Дону, сгорел 6 декабря 2020 года. Пожар начался в павильоне с пиротехникой и перешел на другие киоски, в итоге его площадь составила 4 тыс. кв. м. На его тушение ушло более суток.

Наталья Шинкарева