В Ярославле очищают ливневую канализацию

Во всех районах Ярославля ведется очистка ливневой канализации после прошедшего в выходные снегопада, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что очистку проводят специалисты МКП «РиОГС».

По данным пресс-службы, в местах, где нет ливневой канализации, производится вывозка снега, а скопившуюся воду откачивают. Проводится работа и по устранению воды с пешеходных переходов и тротуаров.

МКП «РиОГС» занимается обслуживанием 386 км ливневой канализации и около 16 тыс. водоприемных и смотровых колодцев. Очистку производят при помощи спецтехники. В частности, используются каналопромывочные, илососные и гидродинамические машины, а также краны-манипуляторы.

В мэрии отметили, что состояние ливневой канализации - одна из главных городских проблем.

«При проектировании районов ливневки строились локально, а в последние десятилетия при застройке их не всегда предусматривали»,— уточнили в мэрии.

Антон Антонов