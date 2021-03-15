Причалы Речного вокзала возле «Пролетарской» приватизирует частная компания

Причалы Бывшего Речного вокзала, расположенные возле станции метро «Пролетарская» в Петербурге приватизирует компания из Ярославля. Как сообщает «Фонтанка.ру», Тринадцатый апелляционный арбитражный суд дал два месяца на то, чтобы городские власти определили условия приватизации объектов компанией «Анхель».

До 2012 года на проспекте Обуховской Обороны, 195 находилось здание вокзала. Оно было снесено, на его месте сейчас расположен жилой дом. Причалы на берегу реки Невы остались и арендовались. Летом 2019 года Росимущество передало Речной вокзал Петербургу, По информации интернет-газеты, владелец планирует реанимировать на этом месте Речной порт.

Напомним, что власти Петербурга ранее анонсировали создание нового туристического порта. Сообщалось, что появиться он может выше по течению Невы, в районе Рыбацкого проспекта.

Подробнее о проекте речного порта — в материале “Ъ-СПб” «Речной вокзал бросил якорь».