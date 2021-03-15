Игрушкам подбирают сертификаты

Недорогие импортные игрушки для детей могут исчезнуть с российского рынка. Это касается товаров, у которых нет документов, подтверждающих их безопасность. Евразийская экономическая комиссия намерена ввести новое требование к иностранным онлайн-продавцам. Свои товары они должны будут сопровождать специальным сертификатом. Пока эту норму планируют ввести только в качестве эксперимента, который продлится с июля этого года и до конца 2022-го.

Под ударом окажется значительный сегмент товаров, отметила президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина: «Для качественных китайских игрушек ничего не изменится, единственный момент — они будут прикладывать документ, но некоторые из них уже это делают.

Очень много товаров идет без сертификатов, видимо, в данном случае подразумевается, что они не смогут поступить на наш российский рынок.

Меня больше беспокоит та продукция, которая отличается по требованиям от российской. Это касается в первую очередь мягких полимеров, которые часто делаются из вторсырья, или меламина, бисфенола — у нас эти вещества запрещены, и критерии намного жестче. Когда возникают какие-то проблемы — ожоги, окрашивание, аллергические реакции — они связаны как раз с химическими элементами, которые у нас на рынке запрещены. И сейчас мы хотим, чтобы у игрушек был документ, который подтверждает состав. Это позволит Федеральной таможенной службе на въезде проверять сертификаты, и если они не будут соответствовать требованиям, останавливать поставки».

Компании, продающие импортные детские товары в России, должны будут сообщать покупателям, что продукция имеет документы о соответствии нормaм безопасности Евразийского экономического союза. Достаточно будет выкладывать эти бумаги на интернет-стрaницах. Самый крупный поставщик игрушек — Китай, а самая популярная площадка, которая ими торгует, — AliExpress. Новые требования к сертификации сделают игрушки значительно дороже, подчеркнул вице-президент по связям с государственными органами компании «AliExpress Россия» Сергей Лебедев:

«Все товары, которые продаются на нашей площадке, имеют сертификаты происхождения. Если мы говорим про товары, которые продаются в локальном сегменте в России, то они имеют соответствующие документы, выданные органами РФ. Подавляющее большинство игрушек также имеет европейский сертификат. Все товары, которые продают на международных электронных площадках, предназначены исключительно для личного пользования. Игрушки, которые продаются на международных маркетплейсах, по сути, ничем не отличаются от тех, что люди покупают во время поездок в отпуск за границу и привозят в багаже.

Эти товары не попадают в коммерческий оборот, соответственно, ужесточение регулирования трансграничной электронной торговли может привести к тому, что упадет конкуренция на внутреннем рынке.

Крупные торговые сети России получат монопольное положение, и для конечного потребителя цены возрастут достаточно значительно».

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В Европейской экономической комиссии “Ъ FM” подтвердили, что обсуждение сертификации игрушек действительно идет, но окончательного решения о запуске эксперимента пока нет.