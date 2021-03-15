Краевые единороссы создали оргкомитет по проведению праймериз

В Пермском крае создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» (праймериз). Как сообщает реготделение «Единой России» в собственном telegram-канале, оргкомитет возглавил секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. Всего в состав оргкомитета вошли 16 человек. В том числе, врио ректора Пермского госуниверситета Дмитрий Красильников, член правления пермского краевого отделения Российского детского фонда Елена Лебедева, председатель ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова.

Предварительное голосование будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.

«В 2021 году мы ожидаем широкое участие в предварительном голосовании новых лиц – молодых людей, проявивших себя в ходе борьбы с пандемией. И не случайно в оргкомитет входят волонтеры и представители общественных организаций, которые на своём опыте хорошо узнали, чем живут и чего ждут от власти люди», – отмечает Вячеслав Григорьев.