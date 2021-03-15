ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» предъявили требования на 414 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» Олег Загурский сообщил о поступлении в адрес банкрота 57 требований от различных компаний на общую сумму 414,1 млн руб. Сведения опубликованы в ЕФРСБ.

Самыми крупными стали требования ООО «Инжиниринговая компания “Аврора”» на общую сумму 133,2 млн руб.; НАО «Анапское ДРСУ “Вираж”» (18,6 млн руб.); ООО «Светосервис-Кубань» (17,3 млн руб.); ООО «Южная Фондовая Компания» (18,6 млн руб.); ООО «Трансстрой» (52,6 млн руб.) и АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (38,4 млн руб.). Все кредиторы обратились в арбитражный суд с целью включения их в реестр требований кредиторов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» зарегистрировано в Краснодаре в 1993 году. Основной вид деятельности фирмы – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. (51% - Сергей Трускавецкий, 49% - Максим Фролов). По итогам 2019 года выручка компании составила 21,7 млн руб., убыток – 364,3 млн руб., кредиторская задолженность – 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко