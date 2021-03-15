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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ   |  купить фото

Школьные столовые в Свердловской и Тюменской областях вошли в число самых невкусных в России

Это следует из опроса учеников

Свердловская и Тюменская области вошли в число регионов с самыми невкусными школьными столовыми, следует из опроса Российского движения школьников (РДШ). Опрос проводился в онлайн формате с 4 февраля по 4 марта, в нем поучаствовали более 2,2 тыс. школьников. Ученики ставили оценки меню, интерьерам и работникам столовых.

В число регионов с самыми невкусными школьными столовыми также вошли Челябинская, Тамбовская, Новосибирская, Пензенская области, Чувашия, Удмуртия, Красноярский и Алтайский края.

Согласно результатам исследования, больше всего дети удовлетворены организацией питания в Ростовской, Самарской, Вологодской, Амурской, Саратовской и Кемеровской областях, Кабардино-Балкарии, Крыму, Мордовии и Санкт-Петербурге.

Михаил Мананников


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