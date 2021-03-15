ВТБ и «Магнит» запускают в Краснодаре и Сочи кобрендовую карту

Банк совместно с ритейлером и и платежной системой Visa приступают к выпуске дебетовой карты «ВТБ-Магнит» на территории краевой столицы и Сочи, сообщается в пресс-релизе ВТБ. Владельцы кобрендовой карты смогут получать кешбэк до 5% за покупки в магазинах «Магнита», а также в других торговых точках. В последнем случае на карту будет возвращаться 1% от суммы покупок.

Начисленными бонусами можно расплатиться на кассах ритейлера, в том числе полностью оплатить ими покупки. Бонусы будут действительны 12 месяцев. Максимальное ежемесячное вознаграждение ограничено пятью тысячами бонусов в месяц.

«Мы предлагаем покупателям «Магнита» карту, которой можно будет пользоваться не только для покупок, но и для ежедневных платежей и переводов», - рассказала руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Андрей Ульченко