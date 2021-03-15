Власти Ямала разработают новые меры поддержки для бизнеса

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будут разработаны новые меры поддержки для бизнесменов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам директора департаменте экономики Ямала Светланы Гусевой, в этом году предприниматели смогут получить индивидуальное сопровождение инвестпроектов, а также помощь в подключении к сетям. Кроме того, региональные власти планируют ввести гранты для самозанятых, компенсировать расходов на приобретение франшиз, выплату роялти и проведение кадастровых работ.

«В период пандемии важно, чтобы предприниматели могли в два клика получить поддержку в электронном виде, не тратя время на походы в офис и сбор документов. Мы планируем развивать цифровые сервисы с использованием электронной подписи»,— подчеркнула госпожа Гусева. Она отметила, что во всех крупных городах в 2021 году появятся представительства регионального центра «Мой бизнес», где предприниматели смогут оформить поддержку, получить консультацию или пройти обучение. Сейчас офисы есть только в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Губкинском.

Напомним, в 2020 года на фоне ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, власти ЯНАО подготовили четыре пакета мер поддержки для бизнесменов. В частности, прямая финансовая поддержка, налоговые и имущественные льготы, упрощение порядка получения лицензий, социальная помощь по созданию и сохранению рабочих мест.

«В 2020 году поддержку получили 70% бизнесменов из перечня наиболее пострадавших отраслей, которые работают на территории округа. Несмотря на пандемию, более 2,6 тыс. предпринимателей зарегистрировали бизнес, более 5 тыс. ямальцев оформили статус самозанятых»,— добавила Светлана Гусева.

Анастасия Реутова