В Ярославской области появятся тактильные памятники для слабовидящих

В трех городах Ярославской области установят тактильные модели памятников архитектуры, сообщили в региональном департаменте туризма. Металлические тактильные модели для незрячих и слабовидящих людей появятся в рамках проекта «Особый взгляд на Золотое кольцо» в Ярославле, Ростове Великом и в Переславле Залесском.

Установить тактильные памятники планируется к 2022 году. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что тактильные модели позволят незрячим и слабовидящим людям ознакомиться с архитектурными особенностями зданий.

По данным пресс-службы, в настоящее время Министерство культуры РФ формирует список объектов, по которым будут сделаны тактильные модели. В Москве первую металлическую тактильную модель для незрячих людей установили 11 февраля 2021 года на территории храма Василия Блаженного.

Дарья Сабаева