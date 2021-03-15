В Калмыкии экс-оперуполномоченного осудили за инсценировку незаконного сбыта наркотиков

Лаганский районный суд признал виновными Николая Очирова, бывшего старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД РФ «Лаганский», в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и Виктора Горяева — в пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст.286 УК РФ). Очирову назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением полномочий представителя власти в правоохранительных органах сроком на три года. Горяева суд оштрафовал на 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Суд установил, что Очиров, будучи старшим уполномоченным, с помощью Горяева инсценировал и задокументировал два факта незаконного сбыта наркотиков. По ним было возбуждено уголовное дело, однако вскоре было прекращено «ввиду отсутствия событий преступлений». Обвиняемые подали апелляционные жалобы на приговор, однако Верховный суд Калмыкии оставил их без удовлетворения, и не изменил наказание.

Наталья Шинкарева