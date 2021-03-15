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15 марта, понедельник
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Новости
16:01
Названы номинанты на «Оскар»
16:32
Планировку участка в Ленинском районе Самары доработают
15:25
В Самаре почти за 3 млрд рублей обновят теплосети к отопительному сезону
14:00
Житель Оренбурга осужден за присвоение муниципальной земли для производства газового конденсата
13:42
Жители Самарской области совершили за год на 35% больше покупок по банковской карте
13:29
Осужденная за мошенничество экс-риэлтор из Самары обвиняется в похищении у клиентов 21 млн рублей
12:02
В Оренбуржье с конца февраля выявляют не более 90 зараженных COVID-19 в день
11:30
В Самарской области за сутки умерли два человека с COVID-19
10:51
Самарская область договорилась о сотрудничестве с Большим театром
09:45
В горевшем ТОЦ «Скала» выявили подмену материалов при монтаже фасада
09:08
Волейболисты «Нефтяника» завершили регулярный чемпионат Суперлиги победой над «Енисеем»
14/03
«Акрон» и «Оренбург» сыграли вничью в матче ФНЛ
14/03
«Крылья Советов» в Самаре победили «Иртыш» в матче ФНЛ
12/03
Матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» пройдет 8 апреля
12/03
В Ульяновской области лист ожидания на вакцинацию пуст
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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Масленица с размахом
Самара проводила зиму на массовых гуляниях
Ъ-Волга-Online
от
15.03.2021, 17:12
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В Тольятти прошел шестнадцатый марафон «Жигулевское море» по сноукайтингу
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Самарская акция в поддержку Навального
В городе прошел самый масштабный митинг с 2010 года
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В Самаре в двадцатиградусный мороз были организованы Крещенские купания
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Главная елка Самары
Новогодняя красавица на площади Куйбышева
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Январский снегопад в Самаре
В минувшие выходные в городе выпало рекордное количество осадков
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«Наша задача — вести клиента к успеху»
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка
«Объем вложений в Самаре увеличат до 3,7 млрд рублей»
Директор филиала «Т Плюс» о том, какие инвестиции получила Самара после перехода в ценовую зону
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ВТБ привлекает в валюте
Банк ВТБ начал продажу своих бессрочных номинированных в валюте субординированных облигаций
Самарской области важен каждый инвестор
Министр экономразвития Самарской области Дмитрий Богданов посетил Тольятти
МегаФон развернет Private LTE
на крупнейшем в Евразии месторождении меди
Кондитерское изделие:
право на имя
ПСБ продолжит развивать социально-экономическую
сферу Самарской области
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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