Большинство казанских выпускников призывают сохранить ГВЭ

Большая часть опрошенных выпускников из Казани (62%) выступили за сохранение Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и Единого государственного экзамена. Оставшиеся 38% респондентов с ними не согласны. Исследование провели специалисты образовательной компании Maximum Education.

Опрос проводили с 9 по 11 марта среди выпускников со всех регионов РФ. В нем участвовали свыше 1 тыс. человек.

Отмечается, что 46% учащихся заявили, что в школе им ничего не говорили про ГВЭ, еще 54% уверяют в обратном. 83% школьников не намерены сдавать экзамен, а оставшиеся 17% планируют это делать. 40% учащихся заявили, что будут готовиться к ГВЭ с помощью своего школьного учителя, еще 39% намерены это делать самостоятельно, 13% обратятся за помощью к репетиторам, а 8% планируют готовиться на курсах.

"Ъ-Казань"