В Волгоградской области пресекли попытку сбыта крупной партии героина

В Волгоградской области сотрудники полиции задержали пятерых граждан Таджикистана по подозрению в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков. По данному факту возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, в конце февраля на посту ДПС в Городищенском районе области полицейские остановили автомобиль и в ходе его досмотра обнаружили тайники, в которых были пакеты с героином весом более 1,5 кг. В машине находились 26-летний мужчина и его знакомый, которые, предположительно, являются оптовыми поставщиками наркотика. Также в Ворошиловском районе города сотрудники полиции задержали подозреваемых получателей запрещенного вещества, которыми оказались граждане Таджикистана в возрасте 23 и 25 лет. Кроме того, был задержан 30-летний мужчина, у которого подозреваемые якобы приобрели партию героина.

Все пятеро граждан сознались в содеянном. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мария Шахрай