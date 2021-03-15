СИБУР сменил гендиректора «ЗапСибНефтехима»

Генеральным директором нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» (Тобольск, входит в «СИБУР Холдинг») назначен Максим Рогов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора — главного инженера предприятия. Как сообщила пресс-служба СИБУРа, Игорь Климов, который возглавлял «ЗапСибНефтехим», перешел на должность члена правления СИБУРа — управляющего директора по эффективности производств. Он будет отвечать за эффективность производства СИБУРа и участвовать в формировании и подготовке команды Амурского ГХК.

Главным инженером «ЗапСибНефтехима» назначен Владимир Романов, говорится в сообщении. До назначения господин Романов с 2016 года занимал аналогичную должность в «СибурТюменьГазе». Директором по технологическому развитию «ЗапСибНефтехима» стал Андрей Кугаевский, ранее возглавлявший «Томскнефтехим». Господин Кугаевский будет курировать производство и технологии на предприятии.

Максим Рогов начал работать в СИБУРе в 2009 году на должности заместителя главного инженера — главного технолога томской площадки. В 2015 году Максим Рогов возглавил «Томскнефтехим». С 2018 года перешел в команду «ЗапСибНефтехима».

Игорь Климов пришел в СИБУР в 2007 году. С 2007 по 2012 год работал на должности генерального директора «Томскнефтехима». В 2017 году возглавил «ЗапСибНефтехим». Под его руководством в 2020 году комплекс вышел на проектную мощность, а также завершилось юридическое объединение предприятия с производствами «СИБУР-Тобольска».

Андрей Кугаевский начал карьеру в Тобольске на должности инженера-технолога в 1993 году. С 2013 года назначен директором по производству «Томскнефтехима». С 2016 года руководил «ПОЛИЭФ». В 2018 году возглавил «Томскнефтехим».

Михаил Мананников