Прокуратура проводит проверку после избиения ребенка в спортклубе

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку после того, как в местных СМИ появилась информация о том, что в Шахтах восьмилетнего мальчика избили старшие дети в раздевалке спортивного клуба. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Telegram-канале Don Mash был опубликован пост о том, в секции рукопашного боя старшие дети били восьмилетнего мальчика по голове, в результате чего он на пять дней попал в больницу с сотрясением мозга. Его мать написала заявление в правоохранительные органы. «Прокуратурой Ростовской области организована проверка законности осуществления деятельности указанной организации и соблюдения прав несовершеннолетних в ней, а также поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева