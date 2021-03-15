В Саратове об открывающейся в аварийном здании аптеке рассказали прокуратуре

Прокуратуру просят разобраться в законности размещения аптеки в аварином здании бывшей гостиницы «Россия». С таким обращением в адрес надзорного ведомства выступил глава города Михаил Исаев.

Здание, которое является объектом культурного наследия, расположено на пересечении улиц Горького и проспекта Кирова. Аптечный пункт в нем готовится к открытию.

У чиновника возникли вопросы и к арендаторам, и к арендодателям. «Так на что направлена деятельность – лечить или калечить?» - отмечает глава города.

Он просит надзорное ведомство поднять вопрос о бездействии владельцев - суд обязал собственников провести работы по сохранению памятника 1,5 года назад.

Марина Ковалева