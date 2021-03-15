Планировку участка в Ленинском районе Самары доработают

Проект планировки и межевания участка на склоне в Ленинском районе Самары должен быть изменен. Речь идет о территории в границах ул. Маяковского, Молодогвардейская, Студенческого переулка и Волжского проспекта. Заключение по итогам публичных слушаний опубликовала на сайте мэрии администрация Ленинского района.

На публичных слушаниях рассматривался вопрос о присвоении территории статуса улично-дорожной сети. Жители Самары выступили против этого. Они попросили не строить новый дом и подземную парковку на указанной площадке.

Также горожане высказались за сохранение за территорией статуса рекреационной зоны и размещения на ней спортобъектов и детской площадки. Помимо прочего, они попросили ограничить проход и проезд транспорта в этом районе. С заключением по итогам публичных слушаний должна будет ознакомиться глава Самары.

Георгий Портнов