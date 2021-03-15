Социальная поддержка граждан на Кубани увеличилась на 119 млн рублей

В Краснодарском крае общий объем финансирования программы «Социальная поддержка граждан» увеличивается за счет средств краевого бюджета на 118,6 млн руб. Из них в 2021 году финансирование увеличится на 92,3 млн руб., в 2022-2023 годах - на 13,1 млн руб. Об этом депутатам Законодательного собрания региона сообщил первый заместитель министра труда и социального развития Кубани Дмитрий Ирхин. По его словам, дополнительные средства пойдут на укрепление материально-технической базы подведомственных министерству социальных учреждений.

Также, по словам господина Ирхина, за счет средств краевой казны на 12,8 млн руб. в 2021 году увеличиваются объемы финансирования программы «Содействие занятости населения». Планируется модернизировать помещения Центра занятости населения Сочи.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский отметил, что профильный комитет согласен с корректировкой предоставленных проектов документов.

Василий Хитрых