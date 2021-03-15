Прокуратура нашла нарушения в декларациях заместителей министра ЖКХ Башкирии

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает прокуратура республики. Один из заместителей министра при поступлении на госслужбу не задекларировал доход, полученный им в коммерческой организации и муниципальном учреждении, на общую сумму 820 тыс. руб. Другой заместитель министра не указал свои банковские счета. По данным "Ъ-Уфа", речь идет о Николае Ельникове и Марате Шангарееве. Начальник отдела экономики и отраслевого анализа Луиза Трофимова скрыла сведения о доходе супруга в размере 193 тыс., который тот получил в 2019 году. Как сообщили в прокуратуре, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров объявил чиновникам замечания.

Дарья Кучеренко