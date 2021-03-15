В Татарстане после наезда снегохода на девочку начали проверку

Прокуратура Татарстана проводит проверку после наезда снегохода на девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в Свияжске накануне. Водитель снегохода совершил наезд на ребенка, и тот отлетел на несколько метров.
«Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, при наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — отметили в пресс-службе.
По предварительной версии, у ребенка — перелом плечевой кости. После оказания медпомощи девочку отпустили домой.