В Татарстане после наезда снегохода на девочку начали проверку

Прокуратура Татарстана проводит проверку после наезда снегохода на девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в Свияжске накануне. Водитель снегохода совершил наезд на ребенка, и тот отлетел на несколько метров.

«Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, при наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», — отметили в пресс-службе.

По предварительной версии, у ребенка — перелом плечевой кости. После оказания медпомощи девочку отпустили домой.

"Ъ-Казань"