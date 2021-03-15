Кубанские застройщики братья Холодняки заочно осуждены на длительные сроки

Прикубанский суд Краснодара признал застройщиков Александра и Владимира Холодняков виновными в особо крупном мошенничестве со средствами покупателей жилья, каждому из подсудимых назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура края. Подсудимые объявлены в международный розыск, приговор вынесен заочно.

По данным прокуратуры, что с 2011 года по 2013 год Александр и Владимир Холодняки привлекали средства граждан под видом строительства двадцати многоквартирных домов в Краснодаре. Потерпевшими по делу признаны 483 физических и юридических лица, похищено более 530 млн руб., объекты не достроены до сих пор. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар