Природоохранная прокуратура Красноярского края проведет проверку на полигоне “Серебристый”

Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку из-за появившихся в СМИ новостях о планах размещения на полигоне “Серебристый” высокотоксичных отходов из Амурской области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В рамках проверки, к которой привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, планируется дать оценку обезвреживания и захоронения отходов на указанном полигоне, а также соответствия технологии имеющимся требованиям. Ведомство также обращает внимание, что в случае наличия оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Полигон “Серебристый” принадлежит акционерному обществу “Зеленый город” он находится в Березовском районе Красноярского края. Предприятие может обеспечить экологическую безопасность размещения отходов всего спектра I-III классов опасности. Начиная от сбора, транспортировки и заканчивая полным обезвреживанием либо захоронением.

Ранее АО “Зеленый город” заключило контракт с Государственным бюджетным учреждением Амурской области “Экология”, предложив утилизировать почти 900 тонн пестицидов 2 и 3 класса опасности за 50,1 млн руб. при начальной цене контракта около 70 млн руб.

Даниил Тарабукин