Директор фирмы из Чайковского обвиняется в хищении средств нацпроекта «Образование»

Директор строительной организации из Чайковского обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что директор фирмы, ремонтировавшей спортзал в общеобразовательной школе поселка Прикамский в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», похитил более 179 тыс. руб. В частности, при выполнении ремонтных работ им были использованы стройматериалы и оборудование, не соответствующие техническому заданию к контракту. Подрядчик также завысил стоимость материалов, представив заказчику фиктивные счета-фактуры.

Уголовное дело будет рассматривать Чайковский городской суд.