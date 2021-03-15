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Директор фирмы из Чайковского обвиняется в хищении средств нацпроекта «Образование»

Директор строительной организации из Чайковского обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что директор фирмы, ремонтировавшей спортзал в общеобразовательной школе поселка Прикамский в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», похитил более 179 тыс. руб. В частности, при выполнении ремонтных работ им были использованы стройматериалы и оборудование, не соответствующие техническому заданию к контракту. Подрядчик также завысил стоимость материалов, представив заказчику фиктивные счета-фактуры.

Уголовное дело будет рассматривать Чайковский городской суд.

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