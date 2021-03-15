Горнолыжный сезон на курорте «Красная Поляна» продлится до 10 мая

Сезон катания на горнолыжном курорте «Красная Поляна» продолжен до 10 мая, что стало возможным благодаря большому количеству снега на трассах, сообщила пресс-служба курорта «Красная Поляна».

Снежная зима этого года, а также работа систем искусственного оснежения позволили сформировать устойчивый снежный покров на горнолыжных трассах курорта «Красная Поляна», кроме того, метеорологи прогнозируют еще несколько снегопадов в марте, уточнили в пресс-службе. Прокаты, инструкторы, ски-сервис и «Академия райдеров» для обучения детей будут работать до 10 мая. В планах курорта «Красная Поляна» в июне — традиционный лагерь сноубордистов Bonus Summer Camp на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, где снег сохраняется до лета.

Анна Перова, Краснодар