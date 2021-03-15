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Свердловские турфирмы оштрафовали за создание картеля при организации отдыха подростков

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным штраф туристическим компаниям за создание картеля на торгах по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области.

По данным УФАС, в картель входили компания путешествий «Александрия», туристическая компания «Аэлита» и индивидуальный предприниматель. Они заранее распределяли между собой торги и создавали видимость конкуренции. «Картель реализовывался путем активного снижения туристической компании "Аэлита" цены контракта, что создавало условия для отказа от участия в торгах добросовестных компаний, при этом вторая часть заявки участника преднамеренно не соответствовала требованиям аукционной документации, и победителем становился участник антиконкурентного соглашения»,— говорится в сообщении.

Ведомство считает, что картельный сговор подтверждается подачей заявок ценовых предложений и подписанием контрактов через одни IP-адреса, использованием в заявках одного номера мобильного телефона и денежными переводами между компании. Согласно решению УФАС, компании заключили устное картельное соглашение и поддержали цены на пяти торгах.

Организации обжаловали решение УФАС в Свердловском арбитражном суде, а затем в Семнадцатом апелляционном. По данным УФАС, турфирмы утверждали, что не являются конкурентами, так как «Аэлита» и индивидуальный предприниматель осуществляли деятельность по поручению туроператора «Александрия». Кроме того, они указали, что цены являлись экономически целесообразными. Суды отклонили доводы заявителей и признал законными административные штрафы в отношении компаний «Аэлита» и «Александрия» на 58,5 тыс. руб. и 1,2 млн руб. соответственно.

Михаил Мананников


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