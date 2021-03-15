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Фото: Graff

Graff представили коллекцию Tilda`s Bow

Ювелирный дом Graff придумал героиню по имени Тильда, чтобы воплотить в жизнь коллекцию Tilda`s Bow. Каждое украшение из коллекции — как будто бы плод фантазии Тильды, рождающей сочетание драгоценных узелков и бантиков. Дизайнеры Graff запечатлели момент, когда женщина закончила завязывать бант на своем платье или прическе, и стремились передать живость, органичность формы и выразительность этого движения. Мотив фигурного бриллиантового банта из белого золота украшает подвески, кольца, серьги и браслеты как в украшениях fine jewelry, так и высокого ювелирного искусства с бриллиантами уникальных огранок.

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