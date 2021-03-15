Мэр Омска планирует пойти на выборы в Госдуму

Мэр Омска Оксана Фадина планирует баллотироваться на предстоящие выборы в Госдуму от «Единой России». Ее кандидатуру предложил секретарь реготделения партии Вадим Бережной во время личной встречи с губернатором.

«Оксана Фадина знает проблемы региона. Она работала министром экономики нашей области и представляет, что происходит в каждом муниципалитете, какой потенциал и какие проблемы в каждом муниципальном образовании. Если она будет работать в Государственной думе, то Омская область усилит свои позиции на федеральном уровне», - цитирует слова губернатора Александра Буркова пресс-служба правительства.

В ноябре 2017 года депутаты гордумы избрали Оксану Фадину главой города, которая стала первой-женщиной мэром Омска. До этого, в 2012 году она работала заместителем министра экономики Омской области. В 2013 году, после смены руководства министерства, оставила пост. В 2015 году заняла должность первого заместителя министра экономики Омской области, в том же году стала министром.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 – по одномандатным округам, остальные – по партспискам.

Юлия Сасевич