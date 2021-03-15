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Долю районов Удмуртии от акцизов на нефтепродукты увеличат вдвое

В 2021 году долю муниципальных образования Удмуртии от акцизов на нефтепродукты увеличат с 10% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса республики со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Горбачева.

«В 2021 году планируется продолжить развитие дорожной сети в сельских территорий, в связи с этим, был увеличен дорожный фонд МО. Так в соответствии с поручением главы Удмуртии, было принято решение об увеличении доли, с 10% до 20% от акцизов на нефтепродукты муниципалитетам»,— отметил господин Горбачев на заседании коллегии министерства.

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