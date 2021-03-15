Число выданных кредитов в Татарстане в феврале сократилось на 5,8%

В Татарстане в феврале 2021 года выдали 39,3 тыс. потребительских кредитов, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял пятую строчку в рейтинге регионов страны с наибольшим объемом выданных потребительских кредитов по итогам прошлого месяца. Лидирует там Москва. Там выдали 61,2 тыс. кредитов в феврале. Второе место занимает Подмосковье с 52,4 тыс. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край с 44,6 тыс. В пятерку помимо Татарстана также вошла Башкирия.

Всего в РФ в феврале выдали 1,1 млн потребительских кредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Ъ-Казань"