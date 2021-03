Jaguar возродил E-Type к 60-летию модели

Jaguar E-Type 60 Collection. Фото: Jaguar

Оба автомобиля посвящены купе и кабриолету, которые впервые были показаны публике 15 марта 1961 года на автосалоне в Женеве. Купе окрашено в цвет Flat Out Grey с отделанным кожей Smooth Black салоном, а кабриолет получит кузов цвета Drop Everything Green и салон с кожей Suede Green.

Машины спецверсии созданы специалистами Jaguar Classic на основе оригинальных E-Type, которые тщательно отреставрировали на заводе и привели в соответствие со спецификациями 1961 года. Отличиями от оригинала стали логотипы спецверсии на кузове и в салоне, покрытая 24-каратным золотом эмблема Jaguar на руле, комплект инструментов, домкрат и чехол для автомобиля.

Особенностью оформления салона стала табличка на центральном тоннеле, на которой выгравирован путь автомобилей из британского Ковентри в Женеву. У купе выгравирована надпись «Я думал ты никогда сюда не доберешься» (I thought you’d never get here), которую сказал основатель Jaguar сэр Уильям Лайонс менеджеру марки по связям с общественностью Бобу Берри, лично пригнавшему машину на выставку. У родстера гравировка гласит «Бросай все и вези сюда открытый E-Type» (Drop everything and bring the open top E-type over) — слова, сказанные господином Лайонсом заводскому испытателю Норману Дьюису. Маршрут Берри и Лайонса выгравирован на табличках, а эта работа по декору занимает 100 часов ручной работы.

Технически купе и кабриолет 60 Collection аналогичны Jaguar E-Type 1961 года и оснащаются 265-сильным 3,8-литровым двигателем в сочетании с новой 5-ступенчатой механической коробкой передач, установленной вместо оригинальной 4-ступенчатой. Доработки включают в себя электрический вентилятор легкосплавного радиатора, электронную систему зажигания, выхлопную систему из полированной нержавейки. Также на автомобили установлена мультимедийная система Jaguar Classic Infotainment System с дисплеем, поддержкой Bluetooth и навигацией.

В продажу Jaguar E-Type 60 Collection поступят парами. Стоимость комплекта из купе и кабриолета не названы.