В Рыбинске пожарные спасли 19 человек из горящего дома

В городе Рыбинске Ярославской области пожарные спасли 19 человек из горящего дома на улице Ворошилова, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным пресс-службы, пожар в пятиэтажном жилом доме произошел поздно вечером 13 марта.

Сигнал о возгорании и задымлении в подъезде пятиэтажного дома №4 на улице Ворошилова поступил в 23:08. На месте пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на первом этаже. Пожар вызвал сильное задымление подъезда. Пожарные вызвали дополнительные силы и средства. В горящей квартире бойцы звена газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №10 обнаружили пострадавшего мужчину. Он был эвакуирован и передан врачам скорой помощи.

«В связи с сильным задымлением самостоятельная эвакуация жильцов из квартир была невозможна. Два звена газодымозащитной службы были направлены для спасения людей. Благодаря слаженным и грамотным действиям личного состава 2 пожарно-спасательного отряда оперативно был обнаружен пострадавший в горящей квартире, также из задымленной зоны с использованием спасательных устройств было спасено 18 человек, в том числе четыре ребенка»,— отметили в пресс-службе.

По данным спасателей, медицинская помощь потребовалась только мужчине, находившемуся в загоревшейся квартире. В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава и пять единиц техники.

Антон Антонов