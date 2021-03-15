В Волгограде осудили адвоката за организацию фальсификации доказательств

Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении 49-летнего адвоката Елены Балакир. Она признана виновной в организации и подстрекательстве фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении (чч. 3,4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, подсудимая, являясь защитником троих подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования, предложила своему коллеге за денежное вознаграждение способствовать изменению показаний его подзащитным. Так, 14 мая 2018 года, предположительно, по инициативе подсудимой адвокату передали деньги в размере 150 тыс. руб. и $5 тыс. за изменение показаний его подзащитным о якобы непричастности троих фигурантов дела к страховому мошенничеству.

Вину Елена Балакир не признала. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года с запретом заниматься адвокатской деятельностью в течение 1,5 лет.

Мария Шахрай