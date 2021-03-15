Начальнику астраханской таможни грозит до десяти лет колонии

В Астраханской области по подозрению в должностном преступлении задержан начальник областной таможни Ильдар Саидов. Как сообщил „Ъ-Средняя Волга“ источник в правоохранительных органах, господина Саидова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По данным „Ъ-Средняя Волга“, господин Саидов подозревается в превышении должностных полномочий, совершенном должностным лицом, повлекшем тяжкие последствия ( п. в, ч. 3, ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что господин Саидов мог принимать решения о снижении таможенных пошлин для некоторых коммерсантов. Начальнику таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Ъ-Средняя Волга